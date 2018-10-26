Щоб відновити роботу оборонної промисловості Роману Безсмертному вистачить кілька годин

Майбутній кандидат в Президенти Роман Безсмертний взяв участь у «Безпековому формі», що днями проходить в Центрі Митрополита Андрея Шептицького у Львові. У політика, який пропонує проект Великої України, є власне бачення нагальних кроків для забезпечення ефективного спротиву російській агресії та підвищення обороноздатності держави.

Про них він розповів в інтерв’ю Zaxid.net. Передусім, це виконання тих законів, які влада мала виконати ще у 2014 році.

«Ворог вторгся на нашу територію, але не було задіяно і виконано «Закон про введення правового режиму воєнного стану, – сказав Роман Безсмертний. – Це моментально заблокувало можливість дії Закону про оборону. В результаті між суспільством і владою виникла прірва: суспільство воювало, волонтери, армія, а держава продовжувала торгувати з Росією».

Претендент на посаду Президента переконаний: першим кроком має стати виконання Конституції. «Закон про правовий режим воєнного стану» запустить міжнародні правові механізми, які дозволять врегулювати ситуацію та забезпечити права як учасників бойових дій, так і мешканців непідконтрольних Україні територій.

«Адже, наприклад, до незаконно утримуваних, яких ми іменуємо то військовополоненими, то заручниками, то осудженими, не діє жоден міжнародний документ про статус військовополонених. Щодо населення, яке знаходиться на окупованій території, не діє Конвенція про права громадян на території, де ведуться воєнні дії. Так само не діють міжнародні конвенції про Червоний хрест, про права дітей, жінок в умовах ведення бойових дій. Тобто, створюється ситуація, при якій ми просто породили безправ’я людей», – зауважив він.

Роман Безсмертний не відділяє економіку від питань оборони – навпаки, бачить у ній ефективний інструмент для зміцнення оборонної промисловості.

«В умовах, коли державі все одно, як виживає людина, а державні інститути зайняті виключно своїм самовиживанням, важко створити умови для розвитку бізнесу. А він якраз і міг би забезпечити ті ланки оборонної сфери, які у нас провисають. До прикладу, в нас п’ятий рік нема патронного заводу, не запущені в серійне виробництво навіть ті зразки бронетехніки, які були показані. А все тому, що частина підприємств, які належали до військово-промислового комплексу і виготовляли комплектуючі, приватизовані. Законодавство забороняє участь приватного капіталу у процесі формування оборонного замовлення. Так поміняйте законодавство, давайте заводи, які наприклад, виробляють стволи для гармат, будуть виконувати державне замовлення. Це ж роботи навіть не на дні, це роботи на години, але це не робиться», – сказав Роман Безсмертний.

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