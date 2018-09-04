Синютка заявив про намір припинити вивезення сміття зі Львова

Впродовж літа на перевантажувальній станції біля аеропорту лежали гори сміття

У вівторок, 4 вересня, голова ЛОДА Олег Синютка під час апаратної наради відреагував на закриття станції перевантажування сміття на вул. Північній у Львові. Очільник області вважає, що скупчення відходів за 2 км від львівського аеропорту не становить жодної загрози для безпеки здійснення польотів. Реакція голови ЛОДА зумовлена рішенням виконкому ЛМР, згідно з яким на в'їзді до перевантажувальної станції 1 вересня встановили шлагбаум, а територію охороняє ЛКП «Муніципальна варта».

«Я не розумію, чому влада міста прийняла рішення закрити станцію перевантаження сміття. Мотивація, що там щось буде заважати не сприймається, тому що перевізник і департамент житлового комунального господарства там все повністю очистили», – заявив Олег Синютка.

Керівник області звинуватив міську владу в перешкоджанні вивезення сміття зі Львова та доручив директору департаменту житлово-комунального господарства ЛОДА Назарієві Романчукові підготувати звернення до мера Львова Андрія Садового.

«Підготуйте, будь ласка, офіційне звернення на міського голову. Якщо не вирішиться ситуація із блокуванням станції, то ми передамо міській владі функції з вивозу твердих побутових відходів зі Львова», – розпорядився Олег Синютка.

На розпорядження голови ЛОДА вже відреагував мер Львова Андрій Садовий. За його словами, звезення сміття на вул. Північну неможливе, оскільки майданчик розташований занадто близько до аеропорту.

«Жодної станції перевантажування чи накопичення сміття на цій ділянці бути не може. Це категорична позиція міської влади. Їй відповідає позиція міжнародного аеропорту «Львів» та позиція СБУ, які раніше зверталися до ЛМР щодо закриття цього об'єкту. Замість того, щоб підшукати ділянку для регіонального полігону, обласні посадовці звозили сміття на вул. Північну навіть з районів області. А громада міста кожного дня платить області мільйон гривень за вивезення сміття!», – заявив Андрій Садовий.

Мер Львова нагадав, що на створення регіонального полігону ТПВ з державного бюджету цільово виділили 50 млн грн. Однак такого полігону досі не створили. Натомість керівники області витрачають кошти на впорядкування малих локальних полігонів, що не вирішує проблеми вивезення сміття.

Нагадаємо, що в червні цього року на перевантажувальній станції на вул. Північній у Львові виникла критична ситуація у зв’язку із накопиченням відходів. Скупчення сміття приваблювало птахів, внаслідок чого літак МАУ, що вилетів зі Львова 30 липня, здійснив вимушену посадку у Борисполі через потрапляння птаха в турбіну.

Після цього інциденту керівництво львівського аеропорту та управління СБУ у Львівській області звернулися з листом до ЛМР із проханням припинити функціонування станції перевантаження сміття. За словами гендиректорки Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяни Романовської, відновлення роботи станції становить загрозу для безпеки польотів.

«Стихійне сміттєзвалище було розташоване лише за 2 км від злітно-посадкової смуги. Птахи потрапляли у двигуни пасажирських літаків, що ставило під загрозу питання безпеки польотів», – зазначила у вівторок, 4 вересня, Тетяна Романовська.

У свою чергу голова ЛОДА на початку липня зобов’язав компанію-перевізника «АВЕ Львів» до кінця місяця вивезти все сміття з перевантажувальної станції на вул. Північній. Вивезення відходів відбувалося зі значними затримками і завершилося 29 серпня. За словами директора компанії «АВЕ Львів» Олега Гайовишина, протягом двох з половиною місяців з цієї території вивезли приблизно 10 тис. тонн накопичених відходів.

Реагуючи на лист керівництва львівського аеропорту та СБУ, виконком ЛМР прийняв рішення, від 1 вересня припинити звезення сміття на вул Північну і встановити шлагбаум на в'їзді до перевантажувальної станції.

Посадовці ЛОДА розцінили закриття станції як «намагання дестабілізувати ситуацію з вивезенням відходів» і визнали, що поки не знайшли альтернативних ділянок для вивезення сміття. В ЛМР наполягають, що перевантажувальна станція на вул Північній більше працювати не буде, а єдиним виходом із ситуації вважають створення регіонального полігону.