Аліна Линдюк упродовж 2023-2024 років виготовляла та розповсюджувала порнографічні відео у Telegram

Івано-Франківський міський суд визнав винною Аліну Линдюк у виготовленні і розповсюдженні порнографії. Уродженці села Стопчатів Косівського району призначили 68 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 20 листопада, Аліна Линдюк упродовж 2023-2024 років виготовляла та розповсюджувала порнографічні відео у Telegram. Для цього у своїй квартирі вона облаштувала кімнату, а для зйомок використовувала сексуальні іграшки, необхідні декорації, освітлення та свій iPhone 13 Pro.

У судовому засіданні прикарпатка визнала свою вину і пояснила, що виготовляла та викладала свої фотографії інтимного характеру для того, щоб покращити фінансове становище і робила це тільки для перевірених користувачів.

Обвинувачена попросила суд суворо її не карати і запевнила, що такого більше не повториться. Суд також врахував, що вона не стоїть на обліках в нарколога та психіатра не перебуває і не була раніше судимою.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іванна Ковалюк визнала Аліну Линдюк винною у виготовленні і розповсюдженні порнографії та призначила їй 68 тис. грн штрафу. Засуджена має сплатити державі 7,5 тис. грн за проведення експертиз.