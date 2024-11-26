Прикарпатцю заборонили три роки займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням і вихованням дітей

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця села Крихівці Мар’яна Татарчука в одержанні доступу до дитячої порнографії та зберіганні її на комп’ютері. За скоєне раніше судимому прикарпатцю призначили три роки пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 20 листопада, упродовж 2021-2024 років Мар’ян Татарчук завантажив десятки фото та відеофайлів з дитячою порнографією та зберігав на стаціонарному комп’ютері для особистого перегляду без мети збуту чи розповсюдження.

Під час підготовчого засідання 17 жовтня прикарпатець уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд також врахував, що обвинувачений не перебуває на обліках у нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іванна Ковалюк визнала Мар’яна Татарчука винним в одержанні доступу та зберіганні дитячої порнографії і призначила йому 3 роки пробаційного нагляду з позбавленням права упродовж цього терміну займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей та обіймати посади, пов’язані з роботою з особами до 18 років.

Засуджений має сплатити 2,2 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.