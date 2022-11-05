Олександр Нікулін виніс смертні вироки трьом іноземцям, які захищали Маріуполь від російських загарбників

В окупованому Вуглегірську Донецької області увечері в п’ятницю, 4 листопада, важко поранили суддю так званого верховного суду «ДНР» Олександра Нікуліна. Колаборант, який до переходу на бік бойовиків працював суддею Донецького апеляційного адміністративного суду, отримав вогнепальне поранення і перебуває у важкому стані, повідомили 5 листопада «Новини Донбасу».

Ватажок окупованої території Донецької області Денис Пушилін повідомив, що замах скоєно на Олександра Нікуліна. Саме Нікулін виносив смертний вирок британцям Шону Піннеру та Ендрю Хіллу, а також марокканцеві Саадуну Брагіму, які на боці ЗСУ з початку повномасштабної війни захищали Маріуполь. Крім того, він виносив вироки й українським військовополоненим.

Олександр Нікулін – колишній український суддя, який до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді. Влітку Служба безпеки України заочно повідомила йому про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, адже він виносив вироки військовополоненим усупереч міжнародному праву.