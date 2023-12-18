Україна зараз стикається з проблемами набору новобранців до лав своїх Збройних сил, через це попереду у Києва «важкі рішення». Такий прогноз 18 грудня зробило видання The Economist.

Журналісти стверджують, що усвідомлюючи проблеми з мобілізацією, Міністерство оборони України розпочало роботу над новою мобілізаційною стратегією. Речник МОУ Ілларіон Павлюк сказав журналістам The Economist, що частково проблема полягає в успіхах армії – багато громадян більше не сприймають війну в екзистенційних рамках, як це було одразу після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

«Дехто помилково вважає, що є хтось інший, хто може зробити цю роботу за них», – зазначив Павлюк.

За словами журналістів, нові мобілізаційні реформи спрямовані саме на те, щоб дати тим, хто вагається, більший вибір: новобранці можуть, в більшій чи меншій мірі, податися на конкретну посаду. Новий цифровий реєстр мав би покращити розуміння міністерством кадрових ресурсів України. Також з'явиться більш чітка система відпочинку та ротацій, а добровольці будуть мобілізовані на певний чітко визначений період, а не безстроково, як це відбувається зараз.

Водночас, полковник у відставці, який керував реалізацією мобілізаційної політики для західної частини України з 2014 року Віктор Кевлюк каже, що Україна ризикує потрапити в пастку. На його думку, Росія посилить мобілізацію після завершення президентських виборів у березні. З таким твердженням погоджується і ГУР.

Видання вказує, що протягом усієї війни президент Володимир Зеленський чинив опір максималістським закликам своїх військових щодо набору до війська. Наприклад, його генералітет наполягав на зниженні віку, з якого можуть бути мобілізовані особи, які не є резервістами. Інші запропонували суворіше виконувати мобілізаційні закони.

The Economist пише, що президент частково мотивував свої рішення політичними міркуваннями, начебто він не хоче надмірно дратувати населення. Але Зеленським, вважає видання, також керують і більш благородні міркування.

«Зеленський хоче вчинити правильно по відношенню до українців. Він не хоче бути диктатором», – сказало виданню високопоставлене джерело в уряді.

Видання прогнозує, що попереду в української влади – важкі рішення. Хоча, зазначається, що деякі українські чиновники надають перевагу більш «консенсусному підходу». Високопоставлене джерело The Economist прогнозує медіа-кампанії, щоб переконати потенційних рекрутів. Вони «пропагуватимуть національну жертовність» і попереджатимуть, що Росія продовжує становити екзистенційну загрозу.