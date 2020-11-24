Центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ), де лікують пацієнтів з коронавірусом, тимчасово припинила госпіталізацію хворих на коронавірус через великі затрати кисню, повідомила начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко.

«Відсьогодні є домовленість про тимчасове призупинення госпіталізації хворих у ЦМКЛ. Вся госпіталізація хворих буде здійснюватись у міську лікарню №1 та в лікарні, які є навколо Івано-Франківська: Тисменицька, Лисецька, Богородчанська, Тлумацька, Галицька. Чому? Є велика кількість пацієнтів у ЦМКЛ, які перебувають на кисні, а це 28 пацієнтів у трьох реанімаціях і 60 пацієнтів, які є на кисневих концентраторах та на різних кисневих точках. Затрати кисню дуже великі, й для того, щоб обладнання справно працювало і не виникло надзвичайних ситуацій, є погодження про тимчасове призупинення госпіталізації пацієнтів», – сказала Бойко на оперативній нараді у вівторок, 24 листопада, повідомив «Укрінформ».

Чиновниця закликала жителів міста поставитися до ситуації з розумінням. За її словами, лікарні необхідно «передихнути».

Бойко також наголосила, що в Івано-Франківську кількість хворих на коронавірус різко зростає. У двох лікарнях, які приймають хворих з підозрою на Covid-19, перебувають 454 пацієнти, з них 32 – в реанімаційних відділеннях та 124 – на кисневій терапії. Наповненість ліжок у ЦМКЛ складає 73%, у міській лікарні №1 – 84%. Влада розгорнула додаткові ліжко-місця в міському перинатальному центрі та в дитячій лікарні.

Додамо, що за 23 листопада в Івано-Франківській області виявили ще 526 хворих на коронавірус. Дев’ятеро людей з коронавірусом минулої доби померли.