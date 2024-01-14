Оновлене панно розмістять на другому поверсі фойє та зроблять відкритим для відвідувачів

Навесні 2024 року у Львові почнуть підготовчі роботи з відновлення знищеної мозаїки «Інформаційний простір», що була розташована у приміщенні колишнього магазину «Союздрук» на першому поверсі 12-поверхової будівлі видавництва «Вільна Україна». Власники приміщення заявили, що вона сама обсипалась упродовж кількох років і заявляли, що не бачать потреби у її відновленні. Натомість 14 січня міська рада Львова повідомила, що над відновленням мозаїки працюватиме команда під керівництвом художника та викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака.

Як розповів директор ТДВ «Торгпреса», яке є власником приміщення на вул. Володимира Великого, 2, Сергій Васечко, мозаїку відновлять не на тій же стіні, а на другому поверсі будівлі. При цьому, всі параметри панно обіцяють зберегти. Таке рішення узгодили з мистецтвознавцями та науковцями.

«Мозаїка буде розміщена у кращому місці, з кращим денним освітленням, з кращою оглядовістю – на другому поверсі у фойє. Панно буде інтегроване у новий сучасний інтер’єр та буде у вільному доступі», – зазначив Сергій Васечко.

Всі роботи з відтворення мозаїки «Інформаційний простір» профінансує ТДВ «Торгпреса». Над відновленням панно буде працювати команда майстрів під керівництвом художника та викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака. За його словами, підготовчі роботи планують розпочати навесні цього року, якщо буде сприятлива погода. Йдеться про підготовку стіни, а також 3D-сканування зображення, перенесення його на нову стіну тощо. Також паралельно продовжуватимуть збирати матеріал для панно. Розпочати викладення самої мозаїки зможуть орієнтовно влітку.

«Перший етап – це підготовка самої стіни. Тут важливими є технологічні моменти. Найкраще це робити тоді, коли не буде морозів. Орієнтовно не раніше, ніж у березні. Також потрібен час, аби стіна добре просохла. Далі потрібно зробити 3D-сканування збереженого рисунку, накласти на нього оцифроване зображення панно, перенести рисунок вже на підготовлену стіну. Далі можна розпочинати процес кладки мозаїки. Це буде орієнтовно влітку. Поки чекаємо на сприятливі погодні умови, продовжуємо збирати матеріал для панно. А це дуже непросто. Це може тривати і до півроку», – розповів Василь Сивак.

Додамо, що останні роботи художника Василя Сивака можна побачити на куполі та у вівтарній частині церкви Святої Софії-Премудрості Божої на території студмістечка УКУ. Ці мозаїки створені у співавторстві з художницею Любою Яцків.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року стало відомо, що у будівлі видавництва «Вільна Україна» знищили мозаїчне панно «Інформаційний простір», яке у 1984 році створив відомий львівський митець Богдан Сойка спеціально для вестибюлю магазину «Союздрук». Зараз це приміщення перебуває у власності видавництва, його орендує ТзДВ «Торгпреса». Кілька років тому місцеві художники почали помічати, що мозаїка руйнується, а за словами директора «Торгпреси» Сергія Васечка, останні кілька років у будівлі протікав дах, внаслідок чого стіна з мозаїкою мокріла, а елементи панно – відпадали. При цьому, власники компанії ніякої цінності в мозаїці не бачили, вважаючи, що вона підлягає демонтажу через закон про декомунізацію чере те, що посередині панно було написано слово «Ленін».

Зазначимо, що мозаїка була виконана зі смальти та заповнювала майже всю площу стіни. Це пейзажна композиція з фігурами п’яти жінок, що символізують 5 материків та обмін інформацією в світі. «Білошкіра» жінка, що символізує Євразію та передає книги. У 2019 році Львівська міська рада внесла це панно до реєстру мозаїчних пам’яток.