Містянам рекомендують не відвідувати ці локації в дні обробки

У Чернівцях розпочинають осінній сезон боротьби з кліщами. У місті цьогоріч проведуть акарицидну обробку не лише у парках, але й на дитячих майданчиках та скверах. Заходи триватимуть 16–18 вересня. Про це повідомили в телеграм-каналі Чернівецької міської ради у середу, 16 вересня.

Мешканців закликають не відвідувати оброблені території у зазначений період, особливо з дітьми та домашніми улюбленцями. Якщо в ці дні йтиме дощ або буде сильний вітер, обробку перенесуть на інші дати (про це повідомлять додатково).

Додамо, що два парки у Чернівцях також обробляють від кліщів. Йдеться про парк імені Шевченка та парк «Жовтневий».