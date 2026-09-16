Сквери та дитячі майданчики в Чернівцях оброблять від кліщів
Заходи триватимуть 16–18 вересня
У Чернівцях розпочинають осінній сезон боротьби з кліщами. У місті цьогоріч проведуть акарицидну обробку не лише у парках, але й на дитячих майданчиках та скверах. Заходи триватимуть 16–18 вересня. Про це повідомили в телеграм-каналі Чернівецької міської ради у середу, 16 вересня.
Мешканців закликають не відвідувати оброблені території у зазначений період, особливо з дітьми та домашніми улюбленцями. Якщо в ці дні йтиме дощ або буде сильний вітер, обробку перенесуть на інші дати (про це повідомлять додатково).
Додамо, що два парки у Чернівцях також обробляють від кліщів. Йдеться про парк імені Шевченка та парк «Жовтневий».