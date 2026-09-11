Майданчики розташовані на 2-му провулку Кармелюка, 4

У Чернівцях капітально відремонтують дитячий та спортивний майданчики на 2-му провулку Кармелюка, 4. За 9,3 млн грн тут облаштують безпечне покриття та сучасне інклюзивне обладнання. Про це повідомили в телеграм-каналі Чернівецької міської ради.

У коментарі ZAXID.NET прессекретар мерії Олександр Докієн розповів, що ремонтні роботи мають завершити до початку зими.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Передбачено великий обсяг робіт, оскільки за цією адресою розташовані й спортивний, і дитячий майданчики. На останньому підрядник облаштує інклюзивні елементи для гри», – зазначив він.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Згідно з тендером на Prozorro, на ремонт майданчиків із міського бюджету виділили 9,3 млн грн. Проєкт передбачає створення зон для гри у футбол, волейбол та баскетбол, облаштування безпечного гумового покриття, встановлення інклюзивного обладнання, тренажерів, LED-освітлення, системи відеонагляду та огорожі. Також на території поставлять нові лавки, смітники та висадять дерева.

Візуалізація міської ради

Переможцем тендеру стало ТОВ «Профібуд-Захід». За даними аналітичної системи YouControl, підприємство зареєстроване в Чернівцях, його власником і директором є Андрій Савков. Статутний капітал фірми складає 50 тис. грн. ТОВ займається будівництвом, ремонтами, виробництвом металевих конструкцій і спортивних товарів.