У Чернівцях оброблять від кліщів два міські парки
Осінню акарицидну обробку проведуть 15 та 16 вересня
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У Чернівцях упродовж двох днів оброблятимуть парки від кліщів. Осінню акарицидну обробку проведуть 15 та 16 вересня. У цей час жителям міста радять не відвідувати локації та не вигулювати там тварин.
Про обробку міських просторів від кліщів повідомили на сторінці підприємства «Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка» у фейсбуці.
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Графік обробки парків:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- 15 вересня у парку Шевченка – з 09:00 до 14:00;
- 16 вересня у парку «Жовтневий» – з 09:00 до 14:00.
«Комплекс атракціонів у парку Шевченка відновить свою роботу з 14:00 15 вересня», – йдеться у дописі. У коментарі «Суспільне.Чернівці» лікарка-епідеміологиня Наталія Захарюк розповіла, що багато укусів у чернівчан та гостей міста виявляють саме після відвідувань міських парків. Також люди звертаються після поїздок на дачі, до річки або лісу.
«Коли люди відвідують ліс чи приходять з дачних ділянок, то мають себе оглянути на наявність кліщів. Бо чим менше перебуває кліщ на тілі, тим меншою є вірогідність інфікування хворобою Лайма», – розповіла Наталія Захарюк.
Про дату обробки інших парків і зелених зон повідомлять додатково. Якщо в ці дати йтиме дощ, то обробку парків перенесуть на інший день, про це повідомлять додатково.