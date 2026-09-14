Якщо в ці дати йтиме дощ, то обробку парків перенесуть на інший день

У Чернівцях упродовж двох днів оброблятимуть парки від кліщів. Осінню акарицидну обробку проведуть 15 та 16 вересня. У цей час жителям міста радять не відвідувати локації та не вигулювати там тварин.

Про обробку міських просторів від кліщів повідомили на сторінці підприємства «Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка» у фейсбуці.

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Графік обробки парків:

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15 вересня у парку Шевченка – з 09:00 до 14:00;

16 вересня у парку «Жовтневий» – з 09:00 до 14:00.

«Комплекс атракціонів у парку Шевченка відновить свою роботу з 14:00 15 вересня», – йдеться у дописі. У коментарі «Суспільне.Чернівці» лікарка-епідеміологиня Наталія Захарюк розповіла, що багато укусів у чернівчан та гостей міста виявляють саме після відвідувань міських парків. Також люди звертаються після поїздок на дачі, до річки або лісу.

«Коли люди відвідують ліс чи приходять з дачних ділянок, то мають себе оглянути на наявність кліщів. Бо чим менше перебуває кліщ на тілі, тим меншою є вірогідність інфікування хворобою Лайма», – розповіла Наталія Захарюк.

Про дату обробки інших парків і зелених зон повідомлять додатково. Якщо в ці дати йтиме дощ, то обробку парків перенесуть на інший день, про це повідомлять додатково.