Площа локації – понад 4 гектари

У селі Мамаївці на Буковині відкрили найбільше гарбузове поле в Україні. Масштабну виставку на цій локації облаштовують з 2023 року. Однак цьогоріч, за словами організаторів, вона увійде в десятку найбільших фотозон з гарбузами у Європі.

Торік гарбузове поле у Мамаївці мало площу 3 га. Цьогоріч виставку збільшили на 50%. Про це ZAXID.NET розповів організатор локації Владислав Венгренюк.

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«Відвідувачів чекають ще більше гарбузів, тематичні локації, фотозони, дитячі розваги та особлива атмосфера. Ми до цього готувалися майже місяць», – розповів він.

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Усі гарбузи для виставки вирощують організатори самостійно. «Це буде найбільша осіння виставка гарбузів в Україні. Усі гарбузи вирощені нашою командою на території Мамаївської громади. Ми вирощуємо декоративні гарбузи та ті, які найбільше підходить під наш формат», – додав Владислав Венгренюк.

Гарбузове поле працюватиме щодня з 10:00 до 19:00. Відвідати його можна до 10 листопада. За словами організаторів, після завершення виставки частину гарбузів заберуть місцеві жителі для худоби.

Вартість у будні:

дорослий – 300 грн (від 12 років);

дитячий – 200 грн (6–11 років).

Вартість у вихідні:

дорослий – 350 грн (від 12 років);

дитячий – 250 грн (6–11 років).

Пільговий квиток для ЗСУ, УБД, пенсіонерів, інвалідів 1-2 групи:

будні – 200 грн;

вихідні – 250 грн.

Безкоштовно виставку можуть відвідати діти до 6 років, діти з інвалідністю до 18 років, діти військовослужбовців ЗСУ та УБД до 12 років.