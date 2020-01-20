25-річна власниця львівської клініки загинула у ДТП

За попередньою версією поліції, авто Соломії Островської виїхало на зустрічну смугу

Під час зіткнення із вантажівкою на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира загинула 25-річна керівниця львівської клініки естетичної хірургії Genesis Соломія Островська. Аварія сталася близько 20:00 у неділю, 19 січня, неподалік села Кам'янка. Відомо, що Nissan Juke, за кермом якого перебувала 25-річна Соломія Островська, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою Volvo. Внаслідок ДТП водійка Nissan Juke загинула на місці події.

Про ДТП між Nissan Juke та вантажівкою вранці 20 січня повідомила прес-служба поліції Житомирської області. «Попередньо, водійка автомобіля Nissan Juke, 25-річна жителька м. Львова, рухаючись у напрямку м. Києва, виїхала на зустрічну смугу та скоїла зіткнення з вантажівкою Volvo, під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області. Унаслідок ДТП жінка загинула на місці події», – зазначили у відділі комунікації Нацполіції у Житомирській області.

У повідомленні не вказано імені загиблої – лише її вік та те, що жінка є жителькою Львова. ZAXID.NET вдалося дізнатися, що водійкою Nissan Juke є власниця відомої у Львові клініки естетичної хірургії Genesis Соломія Островська.

Унаслідок ДТП загинула 25-річна львів'янка Соломія Островська

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.