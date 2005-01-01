У Харківській області росіянин незаконно перетнув кордон і попросив статус біженця

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 08:27930

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У Харківській області росіянин незаконно перетнув кордон і попросив статус біженця
фото ДПСУ
Чоловіка затримали і доставили до лікарні. У нього обморожені кінцівки

Прикордонники затримали в Харківській області громадянина Російської Федерації, який незаконно перетнув кордон і звернувся із заявою про надання йому статусу біженця. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Затриманий одразу ж звернувся до прикордонного наряду з заявою про отримання статусу біженця на території України. Та перш ніж розглядати прохання горе-мандрівника охоронці кордону встановили, що той потребує невідкладної медичної допомоги, адже він мав ознаки обмороження кінцівок», – йдеться у повідомленні.

Чоловіку викликали швидку допомогу, медики встановили діагноз: «Обмороження кінцівок рук та ніг». У супроводі військовослужбовців відділу прикордонної служби затриманого доставили до районної лікарні.

За фактом звернення громадянина РФ щодо отримання статусу біженця прикордонники поінформували Головне управління Державної міграційної служби України в Харківській області.

Наразі дана особа перебуває на стаціонарному лікуванні під охороною.

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