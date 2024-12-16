Смертельна аварія сталася 15 грудня на Копистинському шосе у Хмельницькому

Вночі 15 грудня на Копистинському шосе у Хмельницькому сталася смертельна ДТП. Водійка кросовера збила 41-річну пішохідку, після чого втекла з місця події. Поліцейські оперативно розшукали та затримали підозрювану. Їй загрожує до восьми років увʼязнення.

Як повідомили у пресслужбі поліції області, аварія сталася 15 грудня близько 01:00. 40-річна мешканка Одеси, водійка автомобіля Suzuki Grand Vitara, збила 41-річну жінку, яка йшла проїзною частиною у зустрічному напрямку.

«Від отриманих травм жінка загинула на місці пригоди, а водійка залишила місце аварії, поїхавши у невідомому напрямку. У Хмельницькому ввели оперативний план “Перехват”, у результаті якого поліцейські встановили підозрювану. Нею виявилася одеситка, яка тимчасово мешкає у Хмельницькому», – зазначають правоохоронці.

Жінку затримали. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання їй запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (залишення у небезпеці). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.