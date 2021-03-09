За останні два тижні кількість хворих у лікарнях зросла з 30% до 50%

На Львівщині з середини лютого розпочалося поступове зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію й все більше людей госпіталізують до лікарень. Станом на ранок 9 березня з 3945 ліжок, відведених для лікування хворих на ковід, 1962 ліжка вже зайнято, повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

«Станом на ранок ліжкова мережа медичних закладів області заповнена на 50%. До прикладу, якщо ще 20 лютого в стаціонарах Львівщини перебувало 1195 пацієнтів, то сьогодні їх є понад 1900. Так, за два тижні заповненість ліжкової мережі зросла із 30 до 50%. Серед госпіталізованих – значна кількість важких пацієнтів, які потребують кисневої підтримки», – повідомив на брифінгу Орест Чемерис.

Як повідомив ZAXID.NET Орест Чемерис, загалом у медичних закладах Львівщини є 3945 ліжок, відведених для лікування хворих з коронавірусною інфекцією, з них до 3666 ліжок підведений кисень.

У Львові з 1300 ліжок, відведених для ковідних хворих, 534 ліжка вже зайняті хворими.

Хворих на Covid-19 у березні значно більше, ніж було у жовтні-листопаді 2020 року, коли вважалося, був осінній пік захворюваності. Зростає і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Скажімо, якщо 31 жовтня 2020 року у лікарнях області було 1795 пацієнтів, 30 листопада – 1838 пацієнтів, то 8 березня 2021 року – 1890, а 9 березня – 1962.

У Львові найбільше пацієнтів перебуває у Львівській обласній інфекційній лікарні – 221, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги – 213, у Центрі легеневого здоров’я – 194, у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих — 183, у 8-й міській клінічній лікарні — 127.

Серед районних лікарень найбільше хворих у Стебницькій міській лікарні – 120, у Стрийській міській лікарні – 119, у Новояворівській районній лікарні імені Юрія Липи — 116.

За минулу добу коронавірус підтвердили у 351 мешканця області. Найвищі показники у Львівському та Дрогобицькому районах.

«Львівським обласним лабораторним центром був підрахований інтенсивний показник виявлення захворюваності. І якщо середній по області наближається до 255 на 100 тисяч населення, то у Львівському районі він наближається до 360, Дрогобицькому – 320. Ці показники є тривожними», – додав Орест Чемерис.

Тому лікарі закликають мешканців області дотримуватися соціальної дистанції, носити маски і стежити за гігієною рук, це той мінімум, який під силу кожному, щоб вберегти себе і оточуючих від коронавірус.