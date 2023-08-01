У львівському музеї народної архітектури i побуту імені Климентія Шептицького триває виставка графіки Євгена Лисика Dramatis Personae.

На виставці представлені роботи, які відібрала донька художника Анна Лисик та куратор виставки, керівник відділу науково-освітньої та виставкової роботи музею Роман Зілінко.

Євген Лисик, багаторічний художник Львівської опери, відомий насамперед завдяки своїм театральним роботам. Його декораціїї до вистав «Спартак», «Лускунчик» чи «Створення світу» (та до багатьох інших) давно та назавжди увійшли до золотого фонду не лише українського театру. По суті декорації Лисика є монументальними живописними полотнами, що випередили свій час, дивним чином обійшли заборони та продовжують і сьогодні вражати масштабністю задуму та силою образів.

Натомість виставка графіки концентрує увагу на зовсім іншій сфері роботи художника. Кілька десятків графічних творів, представлених в експозиції, є рефлексіями про пам’ять, віру і, у першу чергу, про людей. Вони умовно датуються 1960-1980-ми роками, виконані олівцями, тушшю і чорним вуглем на білому папері.

У просторі костелу із села Язлівчик (етно-сектор Львівщина) вони набувають нових сакральних сенсів та набувають тої монументальної сили та виразності, яка притаманна і знаменитій сценографії художника. Крім того, що експозиція демонструє менш знаний бік творчості видатного художника, вона ще й анімує менш знану та відвідувану частину музею, експонат якого в свою чергу стає унікальними виставковим простором.

Виставка, реалізована музеєм у партнерстві з галереєю сучасного сакрального мистецтва IconArt та мистецькою галереєю Shum, триватиме до 24 вересня.

Довідка: Євген Лисик – сценограф, майстер монументального живопису, графік. Є сценографом понад 80 вистав. Художник залишив також величезну кількість рисунків та малярських робіт. Євген Лисик народився 21 вересня 1930 року у селі Шнирів на Львівщині у селянській родині. У 1947 - 1949 роках навчався у Львівському ремісничому училищі, а з 1956 – на факультеті монументального живопису Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва (був відрахований у 1959 році за формалізм, у 1962 поновлений). У 1967-1978, 1980-1991 – головний художник Львівського театру опери та балету. Помер у 1991 році.

Фото Катерини Сліпченко