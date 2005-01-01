У Львові на перехресті позашляховик Land Cruiser зіткнувся з автомобілем Uber

За словами очевидців, водій Land Cruiser перевищив швидкість

У неділю, 17 червня, на перехресті вулиць Виговського і Любінської зіткнулися автомобілі Toyota Land Cruiser та Daewoo Lanos. За повідомленням видання «Варта1», ДТП відбулося вранці близько 9:00.

За словами очевидців, автомобіль Land Cruiser рухався із перевищенням швидкості. Маркування автомобіля Lanos вказує на те, що машина належить до сервісу таксі Uber.

На місце події прибули співробітники патрульної поліції. Внаслідок ДТП ніхто з водіїв і пішоходів не постраждав.

Всі фото - «Варта1»