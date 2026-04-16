Чоловік здійснив підпал на вимогу невідомих через телеграм

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю села Борщовичі Віталію Г., який у грудні 2025 року на вимогу невідомих через телеграм підпалив відділення «Укрпошти» на вул. Варшавській у Львові. Винуватцю присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, 26 грудня 2025 року близько 21:45 Віталій Г. підійшов до зони розвантаження товару відділення «Укрпошти» на вул. Варшавській, 56, яку облив заздалегідь приготованою легкозаймистою речовиною та підпалив її. Після загорання палій з місця події втік.

У результаті підпалу відділенню «Укрпошти» було завдано шкоду на загальну суму 14,8 тис. грн.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він розповів, що в інтернеті познайомився з дівчиною та домовився про зустріч. Коли він прийшов на зустріч, йому зателефонували на телеграм нібито працівники СБУ та повідомили, що дівчина, з якою він має зустрітись, є агентом Російської Федерації, а її керівник перебуває в приміщенні «Укрпошти» неподалік.

В подальшому невідомі почали йому погрожувати та вимагати, щоб він підпалив згадане відділення. Він злякався, на їхню вимогу купив 5 літрів бензину на заправці, повернувся до відділення «Укрпошти», де розлив бензин та здійснив підпал. Далі зробив фото та переслав тим, хто йому погрожував.

Цивільний позов обвинувачений визнав та на час розгляду справи відшкодував «Укрпошті» 12 тис. грн збитків.

Суддя Олександра Баєва визнала Віталія Г. винним в умисному підпалі (ч. 2 ст. 194 ККУ) та присудила йому покарання – три роки позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.