У Львові заочно судять бойовика-сепаратиста із Жовківщини

Борис Харченко втік з-під домашнього арешту і вступив до лав терористів.

Головні новини Львова 22.03Юрій Герун, 22 березня, 17:28 31930
дивіться також

До теми

У Львові заочно судять бойовика із Жовківщини, який воював проти української армії. Ще у 2014 році, перебуваючи під домашнім арештом за звинуваченням у крадіжці, Борис Харченко втік на Схід та вступив до лав терористів.

На Львівщині досі проживають батьки сепаратиста, сам же ж він переїхав в одне із міст Росії. Справу Бориса Харченка слухають у Галицькому районному суді Львова. Чоловіка обвинувачують у створенні терористичної групи чи організації. От тільки обвинуваченого у залі суду немає. Процес триває заочно.

«У травні 2014 перебуваючи на території Луганської області вирішив безпосередньо прийняти участь в незаконному збройному формуванні терористичної організації ЛНР з метою насильницької зміни меж території України», – зачитує матеріали справи прокурор.

Прихильник «руского міра» зі Львівщини має цікаву біографію. Двічі засуджений Борис Харченко, коли його судили втреттє, втік від покарання на окуповану територію. Там почав «бойовий» шлях в незаконних формуваннях Л/ДНР. Із 14 року встиг повоювати у підрозділі бойовиків «Прізрак», згодом був водієм відомого терориста Дрьомова, який був комендантом окупованого Стаханова. Потім перейшов у батальйон «Оплот», а піком кар'єри бойовика стало формування «Сомалі» під керівництвом терориста Гіві.

«Він відсидів близько 10 років у місцях позбавлення волі, і в 2014 році, коли його звинувачували у крадіжці, йому видали судовий припис на домашній арешт, він втік на Луганщину, там встиг багато де повоювати. Воював майже у всіх гарячих точках Донбасу і під Донецьким аеропортом і під Дебальцево», – розповідає речник СБУ Львівщини Олег Александров.

Усіма подвигами Харченко хизується на своїй сторінці у соцмережах. Там викладає відео з українськими полоненими, зняте особисто. Більше того, активно коментує допити та знущання над нашими бійцями, зокрема у Вуглегірську. У Службі Безпеки України не виключають, що Харченко безпосередньо підпорядковується так званим «військовим радникам», тобто співробітникам спецслужб Російської Федерації, а також співробітникам органів самопроголошених республік, які координують його дії та матеріально стимулюють.

У селі Мервичі, що на Жовківщині, досі мешкають батьки бойовика. Двері відчиняє мати з якою Харченко досі тримає зв'язок. За її словами: у них родина військових, чоловік росіянин. Каже: син зараз у Казані, а про його подвиги в лавах бойовиків не знає.

«В 2014 році, десь в січні чи в лютому, на Різдво приїжджав, і поїхав. У це відео я абсолютно не вірю, то є така глупість. Я не думаю, що він проти України може воювати, він може свою думку висловлювати, йому 42 роки», – каже мати бойовика Анна Харченко.

Додає, що незабаром сім'я теж планує переїхати до Росії. Односельчани бойовика говорять про нього не надто охоче. Дивно, але у селі, яке лише за двадцять кілометрів від Львова, не на камеру люди зізнаються, що мають страх за свою безпеку.

«Я знаю, що вони переїхали звідти, з Казахстану чи що, а то, що він на стороні бойовиків, то я сумніваюсь в тому», – каже житель сусіднього села.

«Він тут жив, в нього біографія сумнівна, то він мав сидіти чи ще шось там. Чули, що він воював за бойовиків, шось такий «слушок» чув», – додає інший селянин.

«Не знаю, як можна тут жити і воювати проти, я плачу кожен раз, коли дивлюсь, що загинув якийсь хлопець, чи ще щось», – зі сльозами каже сусідка.

Кримінальне провадження на терориста завели у лютому 2016. Заочно Харченкові можуть присудити ві 8 до 15 років позбавлення волі. Таке судочинство відбувається, коли особа переховується від слідства і суду, або оголошена у міжнародний розшук.

«Він оголошений в міжнародний розшук, оскільки така особа, є дані, що перебуває на тимчасово окупованій території, або території антитерористичної операції. Відповідно немає можливості чи доставити, чи належним чином повідомити, тому це є спеціальне судове провадження», – зазначає речник та заступник голови Галицького районного суду Львова Орест Гриновець.

За даними СБУ, у судах Львівщини перебуває майже десяток схожих справ стосовно людей, які взяли до рук зброю, аби воювати проти власної країни.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львівська Опера звільнила підозрюваного у підтримці сепаратистів соліста балету ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук