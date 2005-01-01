У Львові заочно судять бойовика-сепаратиста із Жовківщини

У Львові заочно судять бойовика із Жовківщини, який воював проти української армії. Ще у 2014 році, перебуваючи під домашнім арештом за звинуваченням у крадіжці, Борис Харченко втік на Схід та вступив до лав терористів.

На Львівщині досі проживають батьки сепаратиста, сам же ж він переїхав в одне із міст Росії. Справу Бориса Харченка слухають у Галицькому районному суді Львова. Чоловіка обвинувачують у створенні терористичної групи чи організації. От тільки обвинуваченого у залі суду немає. Процес триває заочно.

«У травні 2014 перебуваючи на території Луганської області вирішив безпосередньо прийняти участь в незаконному збройному формуванні терористичної організації ЛНР з метою насильницької зміни меж території України», – зачитує матеріали справи прокурор.

Прихильник «руского міра» зі Львівщини має цікаву біографію. Двічі засуджений Борис Харченко, коли його судили втреттє, втік від покарання на окуповану територію. Там почав «бойовий» шлях в незаконних формуваннях Л/ДНР. Із 14 року встиг повоювати у підрозділі бойовиків «Прізрак», згодом був водієм відомого терориста Дрьомова, який був комендантом окупованого Стаханова. Потім перейшов у батальйон «Оплот», а піком кар'єри бойовика стало формування «Сомалі» під керівництвом терориста Гіві.

«Він відсидів близько 10 років у місцях позбавлення волі, і в 2014 році, коли його звинувачували у крадіжці, йому видали судовий припис на домашній арешт, він втік на Луганщину, там встиг багато де повоювати. Воював майже у всіх гарячих точках Донбасу і під Донецьким аеропортом і під Дебальцево», – розповідає речник СБУ Львівщини Олег Александров.

Усіма подвигами Харченко хизується на своїй сторінці у соцмережах. Там викладає відео з українськими полоненими, зняте особисто. Більше того, активно коментує допити та знущання над нашими бійцями, зокрема у Вуглегірську. У Службі Безпеки України не виключають, що Харченко безпосередньо підпорядковується так званим «військовим радникам», тобто співробітникам спецслужб Російської Федерації, а також співробітникам органів самопроголошених республік, які координують його дії та матеріально стимулюють.

У селі Мервичі, що на Жовківщині, досі мешкають батьки бойовика. Двері відчиняє мати з якою Харченко досі тримає зв'язок. За її словами: у них родина військових, чоловік росіянин. Каже: син зараз у Казані, а про його подвиги в лавах бойовиків не знає.

«В 2014 році, десь в січні чи в лютому, на Різдво приїжджав, і поїхав. У це відео я абсолютно не вірю, то є така глупість. Я не думаю, що він проти України може воювати, він може свою думку висловлювати, йому 42 роки», – каже мати бойовика Анна Харченко.

Додає, що незабаром сім'я теж планує переїхати до Росії. Односельчани бойовика говорять про нього не надто охоче. Дивно, але у селі, яке лише за двадцять кілометрів від Львова, не на камеру люди зізнаються, що мають страх за свою безпеку.

«Я знаю, що вони переїхали звідти, з Казахстану чи що, а то, що він на стороні бойовиків, то я сумніваюсь в тому», – каже житель сусіднього села.

«Він тут жив, в нього біографія сумнівна, то він мав сидіти чи ще шось там. Чули, що він воював за бойовиків, шось такий «слушок» чув», – додає інший селянин.

«Не знаю, як можна тут жити і воювати проти, я плачу кожен раз, коли дивлюсь, що загинув якийсь хлопець, чи ще щось», – зі сльозами каже сусідка.

Кримінальне провадження на терориста завели у лютому 2016. Заочно Харченкові можуть присудити ві 8 до 15 років позбавлення волі. Таке судочинство відбувається, коли особа переховується від слідства і суду, або оголошена у міжнародний розшук.

«Він оголошений в міжнародний розшук, оскільки така особа, є дані, що перебуває на тимчасово окупованій території, або території антитерористичної операції. Відповідно немає можливості чи доставити, чи належним чином повідомити, тому це є спеціальне судове провадження», – зазначає речник та заступник голови Галицького районного суду Львова Орест Гриновець.

За даними СБУ, у судах Львівщини перебуває майже десяток схожих справ стосовно людей, які взяли до рук зброю, аби воювати проти власної країни.