Запроваджені зміни стосуються автобусного маршруту №48

Львівська мерія змінила маршрут руху автобусів №48 (Галицьке перехрестя – вул. Любінська). Маршрутки не заїжджатимуть на вул. Любінську, а матимуть кінцеву на вул. Ряшівській.

«Маршрут автобусів №48, що курсують з Галицького перехрестя до вул. Любінської, продовжать до вул. Ряшівської. Після впровадження змін автобуси №48 не заїжджатимуть безпосередньо на вул. Любінську. Натомість матимуть по чотири додаткові зупинки в обох напрямах на вулицях Патона та Ряшівській», – повідомили у ЛМР 26 березня.

Аби зберегти існуючий інтервал руху, на лінії обіцяють збільшити кількість транспорту.

«Через те, що аеропорт та частина вул. Любінської закриті від початку повномасштабного вторгнення, автобуси фактично не доїжджали до своєї планової кінцевої. Тож маршрут вирішили змінити для комфорту пасажирів та забезпечення умов для водіїв. Тепер кінцева зупинка буде там, де вже є готова інфраструктура для відстою транспорту. Це дозволить впорядкувати роботу маршруту та покращити транспортне сполучення для мешканців району. Після відновлення роботи аеропорту розглянемо варіанти повернення автобусів до терміналів або ж розділення маршруту на дві частини», — зазначили в управлінні трапорту.

Тож після погодження нової схеми руху поліцією автобуси № 48 курсуватимуть так: вул. Ряшівська – вул. Патона – вул. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка Сахарова – вул. Коперника – вул. Дорошенка – просп. Свободи – вул. Торгова – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Під Дубом – вул. Замарстинівська – вул. Долинського – вул. Хмельницького – вул. Богдана Хмельницького (Галицьке перехрестя) – вул. Богдана Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Під Дубом – просп. Чорновола – просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Коперника – вул. Бандери – вул. Генерала Чупринки – вул. Горбачевського – вул. Академіка Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. Виговського – вул. Патона – вул. Ряшівська.

Зазначимо, маршрут №48 обслуговує приватний перевізник ТОВ «Епітранс».