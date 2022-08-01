Альфред Потоцький замовив побудову резиденції паризькому архітектору Луї д'Оверню, але не встиг побачити її збудованою

У Львівській галереї мистецтв імені Бориса Возницького триває виставка одного твору. У Палаці Потоцьких експозиція «Альфред Потоцький: особистість, рід, історія» представляє портрет графа Потоцького, який у такий спосіб повернувся до своєї резиденції.

Цьогоріч минає 15 років з часу облаштування у Палаці Потоцьких експозиції європейського мистецтва XIV-XVIII ст. Галереї мистецтв, а від дня народження замовника палацу – 205 років. Саме з нагоди цих дат портрет Альфреда ІІ Юзефа Потоцького пензля львівського художника Александера Рачинського (1822-1889) виставлений для загального огляду.

Портрет Альфреда ІІ Юзефа Потоцького можна оглянути до 25 вересня

Альфред ІІ Юзеф народився 29 липня 1817 року у польському Ланьцуті, а помер 18 травня 1889 року у Парижі. Він був представником давнього роду Потоцьких, коріння якого сягає XIII, а, можливо, навіть XII ст. – часів Жирослава з Потока, що засвідчує генеалогічне дерево 1745 року, скан-копія якого доповнює експозицію.

Син Альфреда Войцеха, батько Романа, дід Альфреда ІІІ Антонія, один із найзаможніших на найвпливовіших магнатів Східної Галичини ХІХ ст, залишив яскравий слід в історії багатьох країн, вплинув на розвиток промисловості Східної Галичини, розбудову міст й численних сіл.

Альфред ІІ Юзеф Потоцький, 1867

Портрет опинився у збірці галереї понад 80 років тому. Через помилкову атрибуцію він вважався портретом художника Александера Рачинського авторства Леопольда Горовіца.

Лише недавно з’ясувалось, що Рачинський скопіював картину Горовіца, а зображений на портреті Альфред II Юзеф Потоцький.

Александер Рачинський. Автопортрет

На початку 2021 року картина у поганому стані опинилась в реставраторів, які працювали над відновленням полотна більше року.

Альфред Потоцький був палким поціновувачем французької архітектури, тож замовив побудову резиденції паризькому архітектору Луї д'Оверню, але не встиг побачити її збудованою. Будову палацу завершив його син Роман Потоцький. Тепер у Дзеркальній залі палацу до 25 вересня усі охочі можуть побачити портрет замовника палацу.