Назва мережі у всіх пунктах пропуску free_travel

У шести пунктах пропуску на західному кордоні України запровадили безкоштовний Wi-Fi. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Вперше безкоштовний доступ до інтернету запустили в «Шегинях» Львівської області на кордоні з Польщею. Тепер до цього списку додали «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин», розташовані на українсько-польському кордоні у Львівській та Волинській областях.

Також безкоштовний Wi-Fi доступний на кордоні з Румунією у «Порубному», «Красноїльську» та «Дяківцях» (всі три – Чернівецька область). Назва мережі у всіх пунктах пропуску free_travel.

Далі Wi-Fi запровадять у 12 автомобільних пунктах пропуску на ділянці Західного регіонального управління. Зокрема, у травні він з’явиться в автомобільних пунктах пропуску у Закарпатській області.

Про запуск безкоштовного бездротового доступу до інтернету в Шегинях прикордонники повідомили 6 квітня.