У щоденниках подорожей Альберта Ейнштейна знайшли расистські і ксенофобські записи

У нещодавно опублікованих приватних щоденниках подорожей фізика-теоретика Альберта Ейнштейна знайшли расистські та ксенофобські погляди. Відповідні записи процитували британські ЗМІ.

За інформацією BBC, щоденники були написані в період з жовтня 1922 року по березень 1923 року під час поїздок Ейнштейна на Далекий і Близький Схід. Ейнштейн відправився з Іспанії на Близький Схід через Шрі-Ланку, а потім у Китай і Японію.

Зокрема, фізик описав прибуття в порт в Єгипті і зіткнення з «левантами будь-якого відтінку, ніби вивергнутими з пекла».

Як пише британська газета The Guardian, у своїх щоденниках Ейнштейн Ейнштейн назвав Китай «своєрідною стадоподібною нацією», а людей назвав «брудними, працелюбними і більше подібними на автомати, ніж на людей», стверджуючи, що між китайськими чоловіками і жінками «майже немає різниці».

«Буде дуже шкода, якщо ці китайці витіснять всі інші раси», – писав Альберт Ейнштейн. Також він описав китайських дітей як «бездушних і тупих».

При цьому BBC зауважує, що після цих подорожей в 1920-х, Ейнштейн став захисником громадянських прав у США, назвавши у 1946 році расизм «хворобою білих людей».