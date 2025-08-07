Американський військовий передавав росіянам секретну інформацію про танки Abrams

У США затримали 22-річного солдата за співпрацю з російською розвідкою. За даними слідчих, військовий передав росіянам секретну інформацію щодо танків Abrams. Про це у середу, 6 серпня, повідомили у Міністерстві юстиції США.

Зазначається, що співробітники ФБР затримали 22-річного Тейлора Адама Лі з Ель-Пасо, що у штаті Техас, якого звинувачують у передачі противнику інформації щодо національної оборони. Затриманий – чинний військовий, який служить у частині Форт-Блісс, та має доступ до таємної інформації та «чутливої інформації з обмеженим доступом».

Встановлено, що з травня 2025 року Тейлор Лі надіслав представнику російського міноборони інформацію про оборону США. У червні цього року затриманий передав через інтернет технічну інформацію про танки M1A2 Abrams. Вже у липні під час особистої зустрічі з росіянином Лі передав йому картку пам’яті з інформацією про танки Abrams та ще одну броньовану бойову машину, що використовується американськими військовими, а також дані про бойові операції.

Вже 31 липня затриманий, за домовленістю з представником російської спецслужби, доставив до складського приміщення в Ель-Пасо у Техасі деяке обладнання танка Abrams, після чого Лі надіслав росіянину повідомлення «Місія виконана».

«Розслідування ФБР встановило, що Тейлор Лі намагався надати секретну військову інформацію про вразливості американських танків людині, яку він вважав офіцером російської розвідки, в обмін на російське громадянство», – сказав помічник директора Відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський.

Нагадаємо, 13 листопада 2024 року стало відомо, що у США засудили американського військовослужбовця Джека Тейшейра до 15 років позбавлення волі за розкриття секретної інформації Пентагону про війну Росії проти України.