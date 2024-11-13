Тейшейра визнав свою провину та заявив, що він розуміє всю відповідальність та наслідки своїх дій

Федеральний суд Бостона засудив американського військовослужбовця Джека Тейшейра до 15 років позбавлення волі за розкриття секретної інформації Пентагону. Про це повідомило 13 листопада агентство Associated Press.

У вівторок, 12 листопада, у Бостоні відбувся суд над американським військовослужбовцем Джеком Тейшейра, якого звинуватили у витоку секретних даних Пентагону про війну Росії проти України. У судді зазначили, що це був один з найпродуктивніших витоків в американській історії.

Відомо, що колишній 22-річний військовослужбовець Національної гвардії Військово-повітряних сил Джек Тейшейра отримав доступ до секретних матеріалів, серед яких були карти, супутникові знімки та розвіддані про союзників США. Він розмістив ці документи на онлайн-платформі Discord й таким чином розкрив таємні дані щодо оцінки війни Росії проти України. Серед інформації були дані про пересування військових в Україні, а також про забезпечення українських військ матеріально-технічними засобами.

«Цей колишній військовослужбовець Національної гвардії грубо зрадив нашу країну і присягу, щоб потішити своє его і справити враження на своїх друзів», – зазначив спеціальний агент Федерального бюро розслідувань Джоді Коен.

Тейшейра визнав свою провину та заявив, що розуміє всю відповідальність та наслідки своїх дій. Його адвокати у суді переконували, що підсудний має розлади аутичного спектра й був соціально ізольований протягом життя. За їхніми словами, він не хотів завдати шкоди, а лише проінформувати інтернет-друзів про події у світі.

Помічник прокурора США вимагав майже 17 років позбавлення волі для Тейшейри, тоді як адвокати наполягали на 11 років. Суд визнав військовослужбовця винним та призначив йому до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, військовослужбовця арештувало Федеральне бюро розслідувань у квітні 2023 року.

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