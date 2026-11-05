Біля магазину було багато поліцейських і медиків

У Тернополі поліція провела спецоперацію із затримання озброєного чоловіка. Він зайшов до магазину на Східному масиві та взяв у заручники його керівницю. Про це в коментарі ZAXID.NET повідомив речник поліції Тернопільської області Сергій Крета.

Інцидент трапився в четвер, 5 листопада. Близько 11:00 надійшла інформація про стрілянину в торговельному закладі, йдеться у повідомленні поліції. Невідомий чоловік зачинив керівницю магазину в службовому кабінеті. Згодом із приміщення пролунали два постріли.

На місці працюють поліцейські та профільні служби. Правоохоронці намагаються затримання чоловіка та гарантувати безпеку відвідувачів. У поліції закликають громадян не наближатися до місця події та виконувати вимоги правоохоронців.

Станом на 12:00 поліцейські затримали озброєного чоловіка. Територію довкола магазину обгородили. За даними Сергія Крета, від дій зловмисника ніхто не постраждав. На місці працює слідо-оперативна група. Дії чоловіка отримають кваліфікацію, згідно з Кримінальним кодексом України згодом.

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Зі собою чоловік мав ніж та пістолет

Станом на 12:30 Національна поліція України повідомила, що стрільця вдалося затримати завдяки загону спецпризначення КОРД. Також відомо, що чоловіку 53 роки. Мотиви його поведінки встановлюють слідчі.