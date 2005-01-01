Протягом тижня відкриті паркінги у центрі Львова будуть безкоштовними

Упродовж п'яти днів на відкритих майданчиках у центрі Львова можна паркуватися безкоштовно

У Львові не працюють паркомати на відкритих парковках у центрі міста. Вони не зламалися, їх відімкнули у зв’язку зі зміною тарифу на паркування. Про це у четвер, 28 грудня, повідомило «Радіо Люкс», посилаючись на інформацію керівника «Львівавтодору» Олексія Хміля.

За його інформацією, плату за паркування збирають на закритих паркінгах на вул. Валовій та біля Вернісажу. Натомість паркомати на усіх відритих паркінгах у центрі міста, а їх 20, відновлять роботу у вівторок, 2 січня. Тижнева пауза у їхній роботі зумовлена перепрограмуванням на нові тарифи, які вступлять в силу з початку року.

Як уже повідомляв ZAXID.NET, у 2018 році паркування у Львові подорожчає: у центральній частині міста година стоянки на закритому паркінгу коштуватиме 20 грн, а на відкритому – 15 грн. За межами центру за паркування платитимуть по 5 грн за годину.

Нагадаємо також, що в грудні депутати Львівської міськради затвердили перелік вулиць у центрі Львова, порушення заборони паркування на яких призводить до заторів та небезпеки ДТП, і дозволили примусово евакуйовувати з цих вулиць неправильно припарковані автомобілі.