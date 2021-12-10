Кожен комплекс складається з трьох безпілотників, які можуть працювати на відстані до 15 км від оператора

Державна прикордонна служба закупила 60 мультикоптерів DJI Matrice 300 майже за 50 млн грн. Вони допоможуть охороняти кордон.

Безпілотні комплекси було закуплено в рамках державного оборонного замовлення на 2021 рік. Прикордонники отримають 20 комплексів, 8 з яких уже надійшли до Головного центру підготовки у Черкасах. Ще 12 комплексів прикордонники матимуть до кінця цього року, повідомила у п’ятницю, 10 грудня, Державна прикордонна служба.

Фото Державної прикордонної служби

У складі одного комплексу три мультикоптери DJI Matrice 300 із системами розпізнавання перешкод, пульт управління, комбіновані підвіси з камерами денного бачення та лазерними далекомірами. Також комплекс укомплектований робочим місцем на базі ноутбука та планшета. Дрони можуть використовуватись у радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі.

За інформацією прикордонників, ці комплекси призначені для здійснення повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень, оперативного реагування на зміни обстановки а також зменшення навантаження на особовий склад.