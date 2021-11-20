Тепловізійна камера гелікоптера H-125 може виявляти транспортні засоби на відстані до 20 км

Україна отримала від Франції два нові гелікоптери H125 виробництва Airbus Helicopters. Їх передадуть прикордонникам. Гвинтокрили прилетіли з Франції до Києва в суботу, 20 листопада.

За інформацією Державної прикордонної служби, отримані за українсько-французьким контрактом гелікоптери мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Вони обладнані оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, зокрема в інфрачервоному режимі. Відео записується у високій якості, за допомогою супутникового обладнання його можна передавати в режимі реального часу.

Тепловізійні камери цих гелікоптерів дозволяють виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів. Також вони обладнані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.

Фото ДПСУ

Як уточнила прес-служба Міністерства внутрішніх справ, цими гелікоптерами укомплектують авіаційні підрозділи ДПСУ, які нестимуть службу на ділянці кордону з Білоруссю.

Загалом, в рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні прикордонники мають отримати 24 нові вертольоти Н125 від Airbus Helicopter.

У липні 2018 року МВС України підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H-225, H-145 і H-125. Перші H-225 прилетіли в Україну 21 грудня 2018 року і 24 грудня 2019 року. У жовтні 2020 року до Києва прилетіли перші два вертольоти H-145 для Нацполіції.

У липні 2021-го МВС України отримало п’ятий у цьому році вертоліт Н-225 Super Puma. Цей вертоліт працюватиме в Нацгвардії, де вже є три такі, зазначає «Бабель».