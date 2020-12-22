Пацієнти й надалі зможуть отримувати в аптеках ліки безкоштовно або з доплатою за програмою «Доступні ліки»

Проблему, через яку лікарні з нового року могли залишитися без грошей, лікарі без зарплат, а пацієнти без медичної допомоги і ліків, нарешті вирішено. Уряд прийняв постанову про порядок реалізації програми медичних гарантій на перший квартал 2021 року. Про це 22 грудня повідомила НСЗУ.

Нагадаємо, 20 грудня НСЗУ заявила, що з 1 січня 2021 року лікарні залишаться без грошей, лікарі без зарплат, пацієнти – без медичної допомоги і необхідних ліків, бо НСЗУ не має правових підстав продовжити договори на перший квартал 2021 року.

«Медичні заклади не будуть отримувати кошти. Не зможуть закуповувати ліки, медичні вироби та витратні матеріали (наприклад, пальне для швидких). Лікарі, медичні сестри та інші працівники залишаться без зарплат. Результатом стане повне перекладання витрат на медичну допомогу і ліки – на кишені пацієнтів. І це все - у розпал пандемії коронавірусної інфекції», – йшлося у заяві НСЗУ.

Постраждали б і 2,5 млн пацієнтів з серцево-судинні проблемами, бронхіальною астмою і цукровим діабетом другого типу, які за програмою «Доступні ліки» отримують медикаменти безкоштовно або з доплатою. Якщо б НСЗУ не продовжила б договори з аптеками, то пацієнти залишилися б без ліків.

Як пояснила директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця, порядок реалізації програми медичних гарантій НСЗУ, який діє зараз, завершується 31 грудня 2020 року. Нова програма медичних гарантій набере чинності з 1 квітня 2021 року. Тобто, мова йде виключно про перший квартал нового року. Аби НСЗУ могла продовжити договори й виплачувати кошти медзакладам, треба продовжити постанову, що діяла у 2020 році (вона регулює реалізацію програми медичних гарантій) на перший квартал 2021 року. І продовжити дію цієї постанови має уряд за поданням МОЗ. Але МОЗ не поспішало цього робити.

Проект постанови НСЗУ подала ще 17 листопада, але до сьогодні не було прийнято жодних рішень. Це викликало напругу і серед медиків, і серед пацієнтів.

Серед лікарів побутувала думка, що МОЗ хоче згорнути програму медичних гарантій і повернутися до старої системи розподілу коштів – виплати субвенцій, коли лікарням платили гроші за будівлі і ліжка, а не за надання медичних послуг.

«Так виглядає, що з 2021 року фінансування медицини повернуть на старий лад, совєт юніон стайл лад. Закрию ФОПа, бо в старому ладі немає механізму оплати ФОПам, всі мої пацієнти залишаться без лікаря, а я зміню роботу, перед тим трохи відпочину та більше ніколи не буду лікарем. Буду приділяти час сім'ї та родині, матиму спокійнішу працю та встигатиму робити все, що не встигаю зараз (на приклад, поїсти і спокійно попити кави). Ну але ж не справа в мені», – написав у Facebook відомий сімейний лікар Ігор Заставний.