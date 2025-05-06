Аферисту загрожує до 12 років ув'язнення

Правоохоронці затримали 45-річного мешканця Івано-Франківська, який виманив у продавця магазину 60 ґаджетів Apple на 80 тис. доларів і не розрахувався. Шахраєві загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 6 травня, підозрюваний замовив техніку, домовившись із продавцем про післяоплату. Гроші шахрай мав передати під час зустрічі у ресторані, однак втік із закладу та вимкнув телефон.

«Правоохоронці провели обшук за місцем проживання та у двох магазинах, куди фігурант встиг збути товар під реалізацію, та вилучили докази, які підтверджують його причетність до вчинення злочину. Серед вилученого – ґаджети MacBook, iPad тощо», – зазначили у поліції.

Афериста арештували за підозрою у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.