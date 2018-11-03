В Угорщині засудили банду контрабандистів, які переправляли сигарети з України

Зловмисники завдали бюджету Угорщини збитків на суму понад 140 тис. доларів.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 17:082770

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В Угорщині засудили банду контрабандистів, які переправляли сигарети з України
фото mukachevo.net
Члени злочинної організації переправляли човном через річку Тиса контрабандні сигарети.

У суботу, 3 жовтня, окружний суд міста Ніредьгаза (Угорщина) засудив організаторів, замовинка та безпосередніх виконавців схеми контрабанди сигарет з України до Угорщини.

За повідомленням порталу Mukachevo.net, члени злочинної організації переправляли човном через річку Тиса контрабандні сигарети. Для комунікування злочинці використовували мобільні телефони, зареєстровані на інших осіб, використовували замість імен псевдоніми. Одна частина угрупування займалася безпосередньо доставкою та продажем сигарет, а інша спостерігала за кордоном і підтримували зв'язок з українською стороною.

Двоє організаторів та замовник переправлення контрабанди отримали терміни ув'язнення у шість, дев'ять та сім з половиною років відповідно. Інші учасники злочинної схеми були засуджені до тюремного ув'язнення терміном від одного до шести років.

За підрахунками правоохоронців, підсудні загалом ввезли на територію Угорщини щонайменше 53 477 пачок сигарет, завдавши шкоди бюджету країни на суму майже 40 млн форинтів (140 тис. доларів).

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