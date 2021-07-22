Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поскаржився, що в Україні все ще не працюють 40% створених пунктів вакцинації проти коронавірусу. Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що станом на 20 липня, наприклад, у Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42. Схожа ситуація і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області – 44 зі 121, у Кіровоградській області – 46 зі 121, у Хмельницькій — 28 з 80.

Ляшко розповів, що люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через нібито брак вакцин, хоча зараз на регіональних та місцевих складах уже перебувають 3 435 103 доз.

З них 961 142 доз – це препарат CoronaVac, температурний режим зберігання якого дозволяє легке використання, зберігання та використання у найвіддаленіших точках.

Міністр охорони здоров'я закликав регіональних очільників департаментів охорони здоров'я забезпечити їхню роботу, а українців – повідомляти у разі відмови у вакцинації.

«Я ще раз, тепер публічно, прошу регіональних очільників департаментів охорони здоров'я організувати розвезення вакцин зі складів у кожен визначений пункт щеплення та забезпечити їхню роботу», – наголосив Ляшко.