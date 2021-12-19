Прикордонники можуть зупиняти автомобілі для поверхневої перевірки у прикордонних районах

З 15 грудня в Україні діють нові правила огляду людей та транспорту, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, в пункті пропуску/контролю через державний кордон України або на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ). Роз’яснення щодо розширених повноважень прикордонників опублікувала в суботу, 18 грудня, Державна прикордонна служба.

Як йдеться у повідомленні, в Україні набрали чинності зміни, які Верховна Рада внесла до закону про Державну прикордонну службу щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння її особовим складом. Закон доповнили статтею 21-7 «Підстави та порядок здійснення поверхневої перевірки». Відповідно до внесених змін, поверхнева перевірка здійснюється щодо людей, речей, товарів, вантажів і транспортних засобів на кордоні, у контрольованому прикордонному районі або в пунктах пропуску чи на КПВВ.

«Зміни, внесені до Закону України дали можливість не тільки застосовувати спецзасоби та зброю, але й здійснювати поверхневу перевірку транспортних засобів, осіб та вантажів», – наголошується в повідомленні.

Відтепер прикордонники мають право оглядати транспортні засоби у контрольованих прикордонних районах, у пунктах пропуску чи КПВВ на перебування у них нелегальних мігрантів, вміст наркотичних засобів, або іншого забороненого для переміщення майна. Особа зобов’язана здійснювати відкриття багажника, дверей, відкривати сумки, капот та надати можливість оглядати те, що перебуває у володінні.

Зазначимо, що до контрольованих районів, зокрема, належать:

Львівський, Самбірський, Червоноградський, Яворівський райони Львівської області;

Верховинський район Івано-Франківської області;

Берегівський, Рахівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський райони Закарпатської області;

Вараський і Сарненський райони Рівненської області;

Вижницький, Дністровський, Чернівецький райони Чернівецької області;

райони в інших регіонах, повний перелік яких розміщено на сайті ДПСУ.

У разі, якщо особа відмовляється виконувати дії, про які просять прикордонники, то до неї можуть бути застосовані заходи адміністративного примусу. А у випадках, коли виникне загроза життю чи здоров'ю прикордонників, вони мають право застосувати спецзасоби та зброю.

Окремо прикордонники наголосили, що поверхнева перевірка товарів і автомобілів, що перебувають під митним контролем, здійснюється з урахуванням законодавства України з питань митної справи. Проведення огляду транспортних засобів і вантажів під час прикордонного контролю здійснюється відповідно до закону «Про прикордонний контроль».