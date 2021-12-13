На тлі нарощування Росією військ поблизу України Повітряні сили посилили патрулювання критичних об’єктів інфраструктури біля російського кордону на випадок збройної агресії РФ. Ситуація там і досі залишається складною, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

У заяві зазначається, що Росія продовжує перекидати військові підрозділи до кордону з Україною під приводом військових навчань.

«По завершенні навчань до пунктів постійної дислокації повертається лише особовий склад, а бойова та інша військова техніка залишається поблизу українського кордону», – зазначають у Міноборони.

У міністерстві нагадали, що станом на 13 грудня, як і раніше, РФ видала навігаційні попередження про обмеження судноплавства в Азовському морі. Як наслідок, близько 70% акваторії закриті для вільного судноплавства.

«Водночас Збройні Сили України готові до будь-якого сценарію. Чергові підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки – це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури», – кажуть у відомстві.

Після саміту президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна Росія продовжує нарощувати свої війська на кордоні з Україною.