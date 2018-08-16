В Україні почали затверджувати стандарти професій

У четвер, 16 серпня, Міністерство соціальної політики затвердило стандарт для професії вчителя початкових класів, який став першим професійним стандартом прийнятим в Україні. Цей і подальші стандарти розроблятимуться згідно до рішення Кабміну від 31 травня 2017 року.

Про це на своєму офіційному сайті повідомило Міністерство освіти і науки України. Згідно з оприлюдненою інформацією, стандарт професії «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» розроблений МОН спільно з представниками освітянської спільноти та педагогічних вузів. Документ чітко визначає стандарти професії вчителя і перелік його функцій:

планування і здійснення освітнього процесу;

забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині;

створення освітнього середовища;

рефлексія та професійний саморозвиток;

проведення педагогічних досліджень;

надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти;

узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті;

оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти.

«Це вперше не тільки на національному рівні затверджено професійний стандарт, а й докладно, по-поличках розкладено, яку кваліфікацію повинна мати людина, що хоче бути або працює вчителем. У цьому документі немає розмитих формулювань, кожна компетентність, знання, вміння чітко виписані. Й це дуже важливо, адже так ми дали абсолютно новий інструмент і для роботодавців, і для університетів, що готують майбутніх педагогів», – пояснила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Для кожної функції конкретизовано професійні компетентності, знання, вміння та навички, якими має володіти педагог. Зазначена також інформація про предмети та засоби праці вчителя. Наприклад, стандарт може використовуватися для оцінювання кваліфікації вчителя під час його прийняття на роботу, атестації чи сертифікації, присвоєння категорії тощо.