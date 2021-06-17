Потужності центрів допоможуть провести 80 тис. тестувань неонатального скринінгу на рік

Незабаром в Україні відкриють п’ять центрів неонатального скринінгу новонароджених. У цих закладах медики зможуть визначити наявність у новонароджених будь-яких генетичних чи вроджених захворювань, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Потужності центрів допоможуть провести 80 тис. тестувань на рік та комплексний огляд малюків зі всіх областей.

«5 центрів неонатального скринінгу з використанням широкого спектра найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій працюватимуть на повну потужність і забезпечать обстеження новонароджених з усіх регіонів України. Ми зможемо здійснювати скринінг 21 рідкісного захворювання, зокрема, СМА, муковісцидозу, фенілкетонурії, ендокринологічних захворювань», – написав міністр.

Кошти на реалізацію проекту будуть виділені з державного бюджету. За внесення відповідних змін держбюджету-2021 проголосували у Верховній Раді 17 червня.

«Проектом змін пропонується перерозподілити 300 млн грн з Фонду Президента України для створення в Україні можливості проведення розширеного неонатального скринінгу», – пояснив Ляшко.

Ляшко також додав, що референс-центр для підтвердження діагнозу буде створений на базі спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит».

Довідково

Неонатальний скринінг – комплексне обстеження новонароджених, спрямоване на виявлення спадкових (генетичних) і вроджених захворювань. Процедура проводиться в неонатальний період життя дитини, частіше за все в пологовому будинку. Вона не несе ніякої загрози для здоров’я малюка. Раннє діагностування дозволяє своєчасно виявити різні форми недуг у дітей, почати їх лікування, щоб запобігти тяжким наслідкам хвороб, включаючи інвалідність та летальні випадки.