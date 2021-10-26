Українці, які вакцинувалися від коронавірусу за кордоном, можуть отримати Covid- сертифікат у застосунку «Дія». Для цього їм потрібно звернутися до сімейного лікаря в Україні. Про це розповів глава МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю «Українській правді».

Він розповів, що вакциновані за кордоном після приїзду в Україну мають відвідати свого сімейного лікаря і показати йому документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

«Їхні дані вносяться в медкарту, і після цього їм можуть видати сертифікат, який використовується в Україні», – зазначив Ляшко.

Водночас, українці все ще перебувають за кордоном, згенерувати сертифікат не зможуть. Для цього їм потрібно повернутися в Україну.

Як отримати Covid-сертифікат в застосунку «Дія»

Щоб згенерувати Covid-сертифікат на порталі «Дія», потрібно авторизуватися на порталі, вибрати послугу «Згенерувати Covid-сертифікат» і підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифікату. На порталі можна скористатися як Дія.Підписом, згенерованим в застосунку «Дія», так і будь-яким іншим електронним підписом.

Після щеплення однієї дозою вакцини україні отримають «жовтий» сертифікат. А ті, хто пройшов повний курс вакцинації, – «зелений».