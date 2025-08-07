Ковельський міськрайонний суд виніс вирок підприємцю Михайлу Радзивилюку, який на автомобілі Renault Master збив працівника ТЦК. Під час перевірки військово-облікових документів обвинувачений сів за кермо буса і заднім ходом переїхав ноги військовослужбовцю. За скоєне йому призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 1 серпня, інцидент стався 8 травня 2025 року у селі Дубове Ковельського району. Близько 10:10 працівники ТЦК зупинили водія автомобіля Renault Master для перевірки військово-облікових документів. Михайло Радзивилюк, який перебував за кермом буса, рушив заднім ходом, зачепив дзеркалом військовослужбовця і переїхав останньому ноги.

Унаслідок ДТП потерпілий отримав забій обох стегон, що вважається легкими тілесними ушкодженнями. Михайло Радзивилюк уклав із прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя Тетяна Денисюк визнала водія винним за ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), проте звільнила від основного покарання й призначила рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що 29 липня Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Михайлу Радзивилюку за колабораціонізм. Як зʼясувалося, чоловік купував через посередників запчастини до сільськогосподарської техніки російського виробництва, які згодом перепродавав. За це йому призначили два роки іспитового терміну.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Михайло Радзивилюк зареєстрований як ФОП із жовтня 2009 року. Спеціалізується на роздрібній торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, а також оптовій торгівлі сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.