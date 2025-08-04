Ковельський міськрайонний суд виніс вирок ФОПу Михайлу Радзивилюку за колабораціонізм. Обвинувачений купував через посередників запчастини до сільськогосподарської техніки російського виробництва, які згодом перепродавав. За це чоловіку призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 29 липня, із березня 2022 по лютий 2025 року підприємець з міста Ковель Волинської області Михайло Радзивилюк налагодив співпрацю з російським постачальником. За даними слідства, обвинувачений купував запчастини до сільськогосподарської техніки виробництва РФ, які йому постачали через Білорусь і Польщу. Товари ввозили через «Устилуг» із приховуванням від митного контролю.

«Всього обвинувачений організував щонайменше 31 поїздку, під час яких на територію України ввезли товарів російського виробництва на 10 тис. доларів, загальною вагою близько двох тонн», – йдеться у матеріалах справи.

Михайло Радзивилюк підписав із прокурором угоду про визнання своєї вини. Він також зобовʼязався сплатити 500 тис. грн благодійної допомоги на користь військової частини ЗСУ.

Суддя Руслан Смалюх визнав Михайла Радзивилюка винним за ч. 4 ст. 111-1 КК України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором) й призначив два роки іспитового терміну. Крім того, обвинувачений має заплатити на користь держави 15 145 грн на проведення судової-товарознавчої експертизи. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Михайло Радзивилюк зареєстрований як ФОП із жовтня 2009 року. Спеціалізується на роздрібній торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, а також оптовій торгівлі сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.