Обвинувачений нелегально експортував майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів

Луцький міськрайонний суд виніс вирок директору волинської фірми «Корунд» Миколі Корбуту за колабораціонізм. Обвинувачений продавав через посередників комплектувальні для військових потреб Росії. За це чоловіку призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 4 червня, упродовж лютого-липня 2022 року директор фірми «Корунд» Микола Корбут продавав росіянам комплектувальні для виробництва підводних човнів. За даними слідства, обвинувачений поставляв циліндричні ролики посереднику в Естонію, який надалі переправляв продукцію кінцевим замовникам у Росію. З початку повномасштабного вторгнення волинянин нелегально експортував майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

Під час судового розгляду справи Микола Корбут повністю заперечував свою вину й стверджував, що попри запити росіян він відмовлявся поставляти їм циліндричні ролики. Проте зібрані докази та покази свідків спростували слова чоловіка.

Суд урахував, що Микола Корбут вперше притягнений до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, займається волонтерською діяльністю, а також має незадовільний стан здоровʼя, що є помʼякшувальними обставинами.

Суддя Анатолій Марчук визнав волинянина винним за ч.4 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, проведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), проте звільнив від основного покарання й призначив три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, науково-виробнича «Корунд» зареєстрована у 1998 році в Луцьку. Вона спеціалізується на виготовленні високотехнологічних виробів для опорно-поворотних механізмів. Власником бізнесу є Микола Корбут.