Волинянина, який вчинив дебош у пункті пропуску «Доманове» та зламав палець прикордоннику, засудили на два роки умовно. Інцидент стався ще в лютому минулого року, однак Ратнівський районний суд Волинської області ухвалив вирок у цій справі лише наприкінці березня 2021 року.

Згідно з судовими матеріалами, 15 лютого минулого року у пункт пропуску «Доманове» прибув мікроавтобус Volkswagen. Прикордонники попросили водія та пасажирів, які їхали з Білорусі, пройти з ними для проходження особистого огляду.

Один із пасажирів відмовився вийти з авто та почав нецензурно лаяти прикордонників. Не втихомирили його і неодноразові попередження. Тож прикордонники витягнули чоловіка з мікроавтобуса, заламали руки та повели на огляд.

Дорогою до службового приміщення чоловік почав вириватися та зламав прикордоннику палець. Тож на нього одягли кайданки. А під час особистого огляду у чоловіка знайшли 10 блоків цигарок, які він сховав на своєму тілі.

У суді обвинувачений свою вину не визнав та вказав, що нікому ніяких ушкоджень не завдав. Мовляв, його самого штовхнули, а він впав і вдарився головою.

Вину контрабандиста вдалося довести свідченнями свідків, за допомогою відеозапису з місця інциденту та експертизою.

Відтак суд визнав чоловіка винним і призначив йому два роки позбавлення волі, замінивши покарання випробувальним терміном на такий самий строк.