Житель Тернопільщини отримав три роки умовного позбавлення волі та 1307 грн штрафу у справі щодо збуту зображень порнографічного характеру. Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на рішення Бучацького районного суду Тернопільської області від 11 березня.

У рішенні йдеться, що чоловік 11 січня 2011 року знайшов у шафі з одягом вісімнадцять гральних карт із «зображеннями порнографічного характеру». Наступного дня він зустрівся зі своїм знайомим та продав йому згадані карти за 70 грн.

Злочин кваліфікували за статтею про зберігання та збут зображень порнографічного характеру. У січні 2020 року чоловік вчинив злочин повторно – продав знайомому за 50 грн календар із «зображеннями порнографічного характеру». Його оштрашували на 850 грн.

Врахувавши ці обставини й визнання провини з боку чоловіка, суд засудив його до трьох років умовного позбавлення волі, а також оштрафував на 1307 грн.