З моменту подачі першої заяви про вступ до університету абітурієнти більше не зможуть змінювати дані у особистому кабінеті

Уже 19 липня 2025 року стартує подача заяв про вступ на бакалаврат і зовсім скоро вступники дізнаються, чи отримали вони місце в омріяному університеті. Розповідаємо, що обов’язково потрібно зробити перед подачею заяв, щоб не допустити помилку і потім не шкодувати.

Державне підприємство «Інфоресурс» повідомляє, що з моменту подачі першої заяви про вступ до університету абітурієнти більше не зможуть змінювати дані у особистому кабінеті.

Що обов’язково потрібно зробити перед подачею заяв про вступ-2025:

Перевірте номер мобільного телефона. Перевірте своє фото, чи коректно воно завантажено. Саме це фото можуть використати для замовлення вашого студентського квитка. Перевірте, чи в електронному кабінеті відображаються усі потрібні документи та пільги.

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