Деякі породи собак від природи більш спокійні та менш схильні до надмірного гавкоту. Хоча повністю «тихих» собак не існує, певні породи вирізняються більш спокійною поведінкою та не створюють зайвого шуму, особливо якщо з ними працювати та дресирувати. Martha Stewart розповідає про породи собак, які майже не гавкають.

Акіта.

Акіти – це спокійні та вибагливі собаки. Великі й самостійні акіти генетично схильні захищати членів своєї зграї, тому їм часто потрібне дресирування, щоб приборкати їхню нетерпимість до незнайомців, але ця порода стане дуже люблячим і відданим членом родини.

Басенджі.

Замість звичайного гавкоту басенджі видають звук, що більше нагадує йодль. Це, принаймні частково, пов’язано з анатомією гортані цієї породи: у басенджі гортань вужча та має більш рівномірний діаметр, ніж у більшості інших порід собак.

Чау-чау.

Цей величний та серйозний собака походить від стародавніх китайських сторожових псів. Їхня характерна грива, що нагадує левову, навколо голови та плечей надає їм навіть грізного вигляду, але вони, як правило, не гавкають.

Бернський зенненхунд.

Бернський зенненхунд – собака великого розміру, але з доброзичливим і спокійним характером. Хоча вони можуть виглядати грізно, вони не становлять загрози і воліють триматися на відстані від незнайомців, а не відганяти їх гавкотом.

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель.

Якщо ви шукаєте собаку, яку легко дресирувати і який чудово ладнає з дітьми, то кавалер-кінг-чарльз-спанієль – чудовий вибір. Завдяки спокійному характеру та невеликим розмірам ця порода ідеально підходить для тих, хто мешкає у квартирі.

Салукі.

Це мисливський собака, який відрізняється лагідним характером і незалежністю. Вони швидкі та спритні спортсмени, тому якщо їх залишити вдома на самоті без фізичних і розумових навантажень, вони можуть проявляти деструктивну поведінку, проте гавкають вони рідко.