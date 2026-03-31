Такі улюбленці завжди будуть поруч у різних життєвих ситуаціях

Деякі породи собак відмові особливою відданістю людині та здатністю формувати міцний емоційний зв’язок із власником. Такі улюбленці завжди будуть поруч у різних життєвих ситуаціях. Parade Pets розповідає, які породи собак найвірніші.

Породи, що відзначаються відданістю

Бернський зенненхунд

Цього лагідного велетня часто зараховують до найвідданіших порід собак завдяки його лагідному характеру, вірності та відданості членам своєї родини. Хоча ця велика порода собак виглядає дещо грізно, цей міцний песик має велике серце. Їх вивели у Швейцарії, як універсальних фермерських собак – вони пасли худобу, тягнули вози та охороняли майно.

Шіба-іну

Ця японська порода, яку спочатку вивели для полювання разом з людьми, і яка вважається однією з найвідданіших порід собак. Вони більш сором’язливі, ніж інші породи собак. Однак вони часто «надзвичайно прив'язані» до своїх власників. Шіба-іну часто виявляє свою любов, прагнучи перебувати в одному просторі з вами.

Німецька вівчарка

Цю породу цінують за відданість та вірність своїй родині. Німецькі вівчарки доволі добре піддаються дресируванню та встановлюють міцні емоційні зв’язки зі своїми господарями, що робить їх чудовими компаньйонами як для сімей, так і для одиноких людей. Німецькі вівчарки мають минуле охоронних собак і сьогодні часто використовуються в поліції та військовій службі завдяки розуму.

Акіта

Ця чарівна порода має репутацію надзвичайно відданих тварин. У Японії, звідки походить ця порода, ці собаки відомі своєю охоронною вдачею. Акіта може вступитися, якщо відчує небезпеку або загрозу для своєї родини.