Світ собак не обмежується популярними породами на кшталт лабрадорів чи вівчарок. Існує чимало рідкісних і маловідомих порід, про які ви напевно раніше не чули. Parade Pets розповідає про 5 незвичних порід собак.

5 порід собак, про яких ви не чули

Тайський риджбек

DevidDO

Тайський риджбек – це витончена й унікальна порода собак, відома своїм цікавим гребенем шерсті, що простягається вздовж спини у напрямку, протилежному до росту шерсті - це одна з лише трьох порід у світі, що мають таку особливість. Також ці собаки надзвичайно спритні.

«Ці незвичайні гарні собаки незалежні, дуже розумні та від природи захисні, що робить їх чудовими охоронцями та дуже відданими своїм сім’ям», – каже Ембер Баттейгер, ветеринарна медсестра компанії Embrace Pet Insurance.

«Однак вони прекрасно почуваються, коли мають роботу чи заняття, що їх займають, тому активний спосіб життя, який тримає їх у тонусі, є надзвичайно важливим», – каже вона.

Салукі

Capuski

Вони відомі своє чудовою зовнішністю та витонченим характером.

«Їх часто називають собаками, схожими на котів, оскільки вони витончені, незалежні та тихо ласкаві», – каже Баттейгер.

Вона також зазначає, що салукі – це лагідна порода.

«Вони люблять своїх господарів, але на своїх умовах. Це чутливі собаки, які добре почуваються в спокійному оточенні і тісно прив’язуються до своїх господарів», – каже Баттейгер.

Салукі – це не владна порода, навпаки, вони частіше виявляють свою турботу, слідуючи за вами, а не облизуючи вас.

«Вони від природи бігуни, тому їм потрібен простір, щоб розім’яти ноги, але в приміщенні вони напрочуд тихі й спокійні», – каже Баттейгер.

Норвезький лундехунд

AKC

Норвезький лундехунд – рідкісна й унікальна порода собак із вражаючою лисячою зовнішністю, що характеризується трикутними вухами та довгою, елегантною мордою. Ця мила й маловідома порода є однією з найрідкісніших, але водночас найпрекрасніших порід собак у світі. Ці собаки не тільки мають привабливу зовнішність, а й володіють винятковими фізичними здібностями, зокрема шиєю, яку вони можуть відкидати назад, вухами, що складаються, та лапами, які розкладаються в сторони.

«Жвавий, спритний і завжди на щось дивлячись, норвезький лундехунд має яскраву та допитливу вдачу», – каже Еймі Уорнер, докторка ветеринарних наук, штатна ветеринарка у Waggel.

Ця рідкісна порода собак любить брати участь у сімейних заходах, але не є нав’язливою.

«Лундехунд відомий своєю незалежністю, оскільки його вивели як робочу собаку. Деяким власникам також подобається, наскільки ця порода розумна, пильна та має сильний характер, що робить її прекрасним і привабливим компаньйоном у вашому домі», – каже Уорнер.

Фінський шпіц

AKC

Можливо, ви ніколи не чули про цю милу породу собак, але фінський шпіц – це прекрасна порода, відома своєю густою шерстю рудого кольору та характерним лисячим обличчям. Ця мила й маловідома порода собак може бути невеликою, але вона безстрашна й сповнена впевненості.

«Фінський шпіц – це весела й віддана порода, сповнена енергії. Багато з них товариські й люблять бути частиною сім'ї, особливо якщо отримують достатньо фізичних навантажень і розумового стимулювання», – каже Уорнер.

Ця порода собак також чудово розвивається завдяки дресируванню та розумовим завданням.

Цірнеко дель Етна

AKC

Це приголомшлива й унікальна порода собак із Сицилії. Порода відрізняється довгими лапами та гнучкістю, здатна розвивати вражаючу швидкість, але водночас дивно спокійна, коли не рухається.

Через коротку шерсть ці собаки малолиняють, що додає їм вишуканості та елегантності. Щодо характеру, ці собаки є відданими, лагідними та ласкавими, що робить їх чудовими компаньйонами для різних сімей.