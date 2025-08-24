Наприкінці серпня до Львова повернеться літнє тепло

Наступного тижня, 25-29 серпня, у Львові та області буде помірно тепло, пройдуть короткочасні дощі. Лише наприкінці тижня температура повітря підвищиться до літніх показників у межах 25-30 градусів.

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 25 серпня, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Лише в другій половині дня подекуди пройде короткочасний дощ. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень – подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі – 4-9°С, вдень – 17-22°С тепла.

У вівторок, 26 серпня, буде хмарно без опадів. Нічна температура становитиме 8-10°C. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вдень буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря становитиме 19-21°C. Вітер західний, 7-12 м/с.

У середу, 27 серпня, на Львівщині спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – 9-11°C. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вдень буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура – 22-24°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У четвер, 28 серпня, вночі – невелика хмарність, без опадів, температура – 10-12°C. Вітер північно-західний, 1-3 м/с. Вдень – невелика хмарність, без опадів. Денна температура підвищиться до 24-26°C. Вітер південно-східний, 3-5 м/с.

У п’ятницю, 29 серпня, вночі – мінлива хмарність, без опадів. Температура становитиме 15-17°C. Вітер – південно-західний, 3-5 м/с. Вдень – мінлива хмарність, без опадів. Денна температура зросте до 28-30°C. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.