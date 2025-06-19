Таке обладнання збиває російські дрони і заміняє дорогі ракети ППО

У березні благодійний фонд «Повернись живим» запустив акцію «Дронопад» для збору грошей на збиття 3000 російських розвідувальних і ударних БпЛА. Як повідомили 19 червня у Фонді, у межах цієї акції підрозділи Сил оборони вже збили 17 БпЛА типу «шахед» та 30 БпЛА типу «гербера» – дешевшого аналога шахеда.

«Це проєкт, в якому військових забезпечують всім необхідним для збиття розвідувальних та ударних російських дронів. До “Дронопаду” вже долучилися 88 бригад, які отримують від “Повернись живим” екосистему засобів для збиття ворожих БпЛА. Фонд аналізує потреби підрозділів та забезпечує їх усім, чого бракує, – модернізованими FPV-дронами, пікапами, бусами, засобами зв’язку та живлення тощо», – розповіли у фонді.

Першим вісьмом підрозділам фонд передав дрони-перехоплювачі саме для збиття шахедів, якими ворог масово атакує українські міста.

«Коли ми запустили “Дронопад”, все починалося з кількох збитих безпілотників, проте зараз, менш ніж через рік, рахунок пішов на тисячі. Проєкт масштабується, а разом з ним росте і кількість врятованих життів та сума прямих збитків, які ми завдаємо ворогу», – зазначив директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

Загалом завдяки обладнанню, закупленому фондом, вдалося збити понад 2 тисячі російських розвідувальних, а також ударних БпЛА. Серед них – «Зали», «Орлани», «Суперками», «Ланцети» та інші. Приблизна сума втрат ворога – 6,4 млрд грн. Водночас техніка, яку Фонд передав для збиття дронів, обійшлася у 464 млн грн.

«Варто зазначити, що використання модернізованих FPV проти російських дронів значно економить ресурси держави, оскільки у такому разі не застосовуються дороговартісні ракети систем ППО», – наголошують у фонді.

Одна з цілей «Дронопаду» – збити 3 тисячі розвідувальних та ударних дронів. Більш масштабна мета – вибудувати в Силах оборони повноцінну екосистему, яка використовуватиме як майно від держави, так і від інших фондів або волонтерів. Крім цього, «Повернись живим» оплачує навчання військових, наприклад, на базі Школи «Ятаган», якою опікується Фонд.

Як працює «Дронопад», можна дізнатися на сторінці проєкту. Задонатити на знищення російських дронів можна за посиланням.